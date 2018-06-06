Yıldırım düştü 12 hayvan telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Selendi ilçesinde saat 16.00 sıralarında Hacıaliler Mahallesi’ndeki ahırından Çinan Mahallesi Altıeylül mevkiine koyunlarını otlatmak için yola çıkan Zülfikar Ülkü bir anda saat 18.00 sıralarında sağanak yağmura tutuldu. 37 adet küçükbaş hayvan yağmur nedeniyle ağacın altına sığındı. Gök gürültülü yağan yağmurla birlikte küçükbaş hayvanların bulunduğu ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 6 adet koyun ile 6 adet kuzu olmak üzere 12 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü sahibi yıldırım düşen ağacın altında olmaması nedeniyle yıldırımdan etkilenmezken, “54 yaşındayım geçim kaynağım küçükbaş hayvanlardı zararım büyük çok şükür kendimde bir şey yok” dedi.