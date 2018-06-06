Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 22:38

Yıldırım düştü 12 hayvan telef oldu

Manisa’nın Selendi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 12 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yıldırım düştü 12 hayvan telef oldu

06 Haziran 2018 22:38


Edinilen bilgiye göre, Selendi ilçesinde saat 16.00 sıralarında Hacıaliler Mahallesi’ndeki ahırından Çinan Mahallesi Altıeylül mevkiine koyunlarını otlatmak için yola çıkan Zülfikar Ülkü bir anda saat 18.00 sıralarında sağanak yağmura tutuldu. 37 adet küçükbaş hayvan yağmur nedeniyle ağacın altına sığındı. Gök gürültülü yağan yağmurla birlikte küçükbaş hayvanların bulunduğu ağaca yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 6 adet koyun ile 6 adet kuzu olmak üzere 12 adet küçükbaş hayvan telef oldu. Sürü sahibi yıldırım düşen ağacın altında olmaması nedeniyle yıldırımdan etkilenmezken, “54 yaşındayım geçim kaynağım küçükbaş hayvanlardı zararım büyük çok şükür kendimde bir şey yok” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    40°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    40°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç