Yılın ahisinden çırak talebi

Bu yıl 30’uncusu gerçekleştirilen Ahilik Haftası kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı’na çelenk sunulması ile başladı. Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene katılan Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, oda başkanları, daire müdürleri ve öğrenciler mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüne katıldı. Yeni Han’daki Develik bölümünde gerçekleştirilen törende konuşan MESOB Başkanı Hasan Geriter, “Biz esnaf ve sanatkarlar sessiz sokaklara ses veren, gecenin karanlığına ışık saçan biz esnaf ve sanatkarlar yalan kapısını bağlayan, doğruluk kapısını açan ahilik kültürünün neferleriyiz. Ülkemizin dört bir yanında yaşamını sürdüren, cömert, yiğit, açık elli kardeşleriz. Biz kısacası ahiyiz. Gelişen, değişen dünyada meslek ahlakımızla, tarihimizle, gelenek ve kültürümüzde ayakta kalan, ülkemizin olmazsa olmazlarındanız. Biz esnaf ve sanatkarlar Türkiye’de üretilen mal ve hizmetlerin yani katma değerin üçte birini, toplam istihdamın yarısından fazlasını karşılıyoruz. Bu anlamda ülkemizin ekonomisinin de belkemiği oluyoruz” dedi.

Devletin hem ülke genelinde hem de yerelde gösterdiği yapıcı ve olumlu çabanın artarak devam etmesi gerektiğinin altını çizen Geriter, “Esnaf ve sanatkarlara özel destek ve teşvik programları, uygun koşullarda finansman imkanları, vergi, sosyal güvenlik uygulamalarında kolaylık sağlama, mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, haksız rekabetin önüne geçilmesi ve her zaman ifade ettiğimiz gibi kayıtdışı ekonominin önüne geçilmesi gibi konularda gösterilecek çabanın karşılıksız kalmayacağından kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.

Programda Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş da birer konuşma yaparak Ahilik Kültürünün öneminden bahsetti.

Konuşmaların ardından Yunusemre Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından temsili şed kuşanma töreni gerçekleştirildi.

Temsili şed kuşanma töreninin ardından Manisa’da ’Yılın Ahisi’ seçilen Salihli ilçesinden 41 yıllık marangoz ustası 74 yaşındaki Ahmet Yüksel, ’Yılın Kadın Girişimcisi’ seçilen Kırkağaç ilçesinden 25 yıllık butik işletmecisi Mahmure Özerdem, ’Yılın Kalfası’ seçilen Akhisar ilçesinden Özdemir Aykız ve ’Yılın Çırağı’ seçilen Turgutlu ilçesinden Mehmet Zengin’e ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Yılın Ahisi beratını, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından gönderilen mektubu Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’in elinden alan 74 yaşındaki marangoz ustası Ahmet Yüksel ise yaptığı konuşmasında katılımcılardan büyük alkış aldı. 10 yaşındayken babası Mustafa Yüksel’in yanında mesleği öğrenen ve Manisa’da camilere minber ve kürsüler yapan tek usta olan Bulgaristan göçmeni Yüksel şunları söyledi:

“Gelmiş geçmiş bütün atalarımız adına hepinize teşekkür ediyorum. Ben Salihli’de marangozluk yapmaktayım. Bu memleket için çok faydalı olmaya çalıştım çünkü benim atalarım bir memleket kaybetti ama bu memleketi kaybetmemek için var gücümle çalışmaktayım. Bunu herkes bilmektedir. Sayın milletvekilim buradayken ona söylemek istediğim bir şey var. Lütfen meclise çıraklık meselesini getirin. Okumaya karşı değilim ben, herkes okusun. Bu memlekete cahil dendiği yılları hatırlıyorum ama bize de çırak bıraksınlar. 15 yaşından sonra bir çocuğa ben hiçbir şey öğretemem, kimse öğretemez. Ancak 8-10 yaşlarındaki çocuklara bir şeyler öğretebiliriz. Şu anda çok üzgünüm. Şu anda benim yaptığım işi Salihli’de, Manisa’da yapacak kimse yok. Neden böyle olsun. Ben de öğretmekten kaçmıyorum. Gecemi gündüzümü katıp bir şeyler öğretmek isterim.”