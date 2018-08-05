Yılın doktoru doğa kampında anıldı

Bedri Bilge anısına afet eğitim kampı düzenledi.

Manisa’da 12 Nisan 2017’de hayatını kaybeden kaybeden Manisa İl Sağlık Müdürlüğü 112 Komuta Kontrol Merkezi hekimlerinden Dr. Bedri Bilge anısına Manisa Spil Dağı Milli Parkı’nda kamp programı düzenledi. "Yılın Doktoru" seçilen Dr. Bedri Bilge anısına çeşitli sivil toplum örgütlerinde gönüllü olarak hizmet MAT organizasyonunda düzenlenen eğitim kampına yaklaşık 180 kişi katıldı. Kampta katılımcılara doğada ya da afetlerde kaybolan şahısları arama kurtarma, yangın söndürme ve doğa koşullarında hayatta kalma eğitimleri verildi. Kamp programında ayrıca Akhisar Geleneksel Okçuluk Derneği Başkanı Burhan Akdaş tarafından ok atma eğitimi de verildi.

Eğitim kampı hakkında bilgi veren MAT Başkanı Bahattin Özer, kampın verimli geçtiğini belirterek "Afet ve acil durumlarda faaliyet gösteren kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile Spil Dağı Milli Parkı Ataalanı mevkiinde bu yıl 2.’sini düzenlediğimiz Dr. Bedri Bilge Afet Eğitim Kampı kalabalık bir katılımcı grubu ile birlikte gerçekleştirildi. Kamptaki katılımcılara doğa koşullarında hayatta kalma, afetlerde ve doğada kaybolan insanları arama kurtarma eğitimleri verdik. Bu yıl ilk kez de Akhisar Geleneksel Okçuluk Derneği tarafından da katılımcılara okçuluk eğitimleri de verildi. Eğitimlerin verimli geçtiğini düşünüyoruz ve bu eğitimleri önümüzdeki yıllarda da düzenleyerek gelenekselleştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim kampımıza destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan afet eğitim kampına Manisa Büyükşehir Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, AFAD, UMKE, Manisa İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı, AKUT, ATT Der, Dağcılık Federasyonu, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, PARHAD da destek verdi.