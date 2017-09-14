Yılmaz Mahallesi’nde asfalt çalışması

Manisa’nın il genelinde gerçekleştirdiği yol-bakım çalışmaları ile vatandaşları konforlu ve güvenli yollarla buluşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı ilçe merkeziyle Yılmaz Mahallesi arasındaki yolda genişletme ve iyileştirme çalışmasına başladı. Hummalı bir şekilde yürütülen çalışmaları inceleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Mevcut yolda ekiplerimiz tarafından şuan genişletme ve iyileştirme çalışması gerçekleştiriliyor. Ardından mevcut yolda yapılacak dolgu çalışması ve sıcak asfalt ile vatandaşlarımız konforlu bir yola kavuşacak. Bölge halkımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.