Yılmaz Özdil, Forum Magnesia'da okurlarıyla buluştu

Manisa'nın en önemli çekim merkezlerinden biri olan Forum Magnesia, ünlü gazeteci ve yazar Yılmaz Özdil'i okurlarıyla bir araya getirdi.

Gazeteci yazar Yılmaz Özdil'in imza günü için yaklaşık bin kişi Forum Magnesia'ya akın etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını tüm bilinmeyenleriyle anlattığı son kitabı “Mustafa Kemal” ile büyük ilgi çeken Özdil, hem okurlarıyla sohbet etti, hem de son kitabını imzalayarak okurlarına değerli bir anı armağan etti. Yüzlerce kişinin alkışlarıyla coşkulu bir şekilde başlayan imza buluşmasında, Özdil, Manisa'nın yeşil doğasına hayran olduğunu belirtti. Her yıl Spil dağında özgürce dolaşan Yılkı atlarını fotoğrafladığını anlatan Özdil, bu fotoğrafları gazetede yayınlattığını söyledi.