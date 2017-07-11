Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 17:44

Yılmaz’da Tatar Park açıldı

Salihli Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmalar kapsamında mahallelere yeni parklar ve yaşam alanları kazandırmaya devam ediyor.

Yılmaz’da Tatar Park açıldı

11 Temmuz 2017 17:44


Şehrin değişik noktaları ile uygun yerleri park ve yeşil alanlarla değerlendiren Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Mahallesinde yeni bir park alanı oluşturarak, mahalle halkının hizmete sundu. Yılmaz Mahallesi; Hürriyet Caddesi ve Menderes Caddeleri arasında belediye hizmet binasının yanında bulunan 3 bin metrekarelik alanda oluşturulan yeni parkta; çocuk oyun grupları, fitness spor aletleri, tek potalı basketbol sahası, oturma grupları, süs havuzu, pergolalar, dinlenme ve yeşil alanlar yapılan çalışma sonucunda mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı. Salihli Belediye Meclisi’nde alınan kararla, Yılmaz Mahallesine kazandırılan parkın ismi “Tatar Park” olarak belirlenmişti.


Salihli’ye değer katacak çalışmalarla çocuklar için modern parklar ve aileler için yeni yaşam alanları oluşturduklarını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları, spor alanları ve yeşil alanları çoğaltıyoruz. Kırsal ve şehir merkezimizdeki her mahallemizde mevcut parkları yeniliyor, uygun alanlara da yeni park yapıyoruz. Her şey vatandaşlarımız için” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:42
  • Güneş :05:48
  • Öğle :13:27
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!