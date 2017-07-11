Yılmaz’da Tatar Park açıldı

Şehrin değişik noktaları ile uygun yerleri park ve yeşil alanlarla değerlendiren Salihli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yılmaz Mahallesinde yeni bir park alanı oluşturarak, mahalle halkının hizmete sundu. Yılmaz Mahallesi; Hürriyet Caddesi ve Menderes Caddeleri arasında belediye hizmet binasının yanında bulunan 3 bin metrekarelik alanda oluşturulan yeni parkta; çocuk oyun grupları, fitness spor aletleri, tek potalı basketbol sahası, oturma grupları, süs havuzu, pergolalar, dinlenme ve yeşil alanlar yapılan çalışma sonucunda mahalle sakinlerinin hizmetine açıldı. Salihli Belediye Meclisi’nde alınan kararla, Yılmaz Mahallesine kazandırılan parkın ismi “Tatar Park” olarak belirlenmişti.

Salihli’ye değer katacak çalışmalarla çocuklar için modern parklar ve aileler için yeni yaşam alanları oluşturduklarını söyleyen Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı ve kötü alışkanlıklardan uzak bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları, spor alanları ve yeşil alanları çoğaltıyoruz. Kırsal ve şehir merkezimizdeki her mahallemizde mevcut parkları yeniliyor, uygun alanlara da yeni park yapıyoruz. Her şey vatandaşlarımız için” dedi.