Yırcalılar çalışmalardan memnun

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi ile kırsal yerleşimleri kaliteli altyapı hizmetiyle buluşturmaya devam ediyor. MASKİ’nin proje dahilinde çalışma yürüttüğü Soma ilçesine bağlı Yırca Mahallesi de bu sayede sağlıklı altyapıya kavuşan mahallelerden biri oldu. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından mahallede toplam 7 kilometre uzunluğunda içme suyu ve kanalizasyon hattı inşa edildi. Ardından üstyapı işlerine geçen MASKİ ekipleri, 18 bin metrekarelik kilit parke ve 650 metrelik bordür taşı döşedi.

MASKİ ayrıca, Yırca’daki su depolama sistemini daha sağlıklı hale getirmek amacıyla da mahalleye 100 metreküp kapasitesinde yeni bir su deposu kazandırdı. İnşaat işleri tamamlanan depo, izolasyon sistemi ile çevre düzenlemesinin de bitirilmesinin ardından faaliyete alınacak.

Yapılan çalışmalar sayesinde mahallenin adeta baştan aşağı yenilendiğini kaydeden Yırca Mahalle Muhtarı Mustafa Akın, “Mahallemiz komple yenilendi diyebilirim. Önce altyapımız tamamlandı. Sonra da foseptiğimiz ve depomuz yapıldı. Depomuzun şuan birkaç eksiği kaldı. Parke taşlarımız da döşenince her şey mükemmel oldu. Yırca Mahallesi olarak Cengiz Başkanımıza, MASKİ Genel Müdürümüze ve tüm çalışanlara teşekkür ederiz” dedi.