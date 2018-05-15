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15 Mayıs 2018 11:02

YKS öncesi öğrencilere moral

Üniversiteye giriş sınavlarında yakaladığı başarı yüzdesiyle Manisa’nın en başarılı Anadolu Lisesi olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi idaresi tarafından, sınava girecek 102 öğrencisi için okul pansiyonunda açık büfe kahvaltı düzenledi.

YKS öncesi öğrencilere moral

15 Mayıs 2018 11:02


Sadece Manisa’nın değil Türkiye genelinde de hem TEOG puanıyla hem de üniversiteye öğrenci yerleştirme yüzdesi ile en başarılı Anadolu Lisesi olan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi idaresi tarafından bu yıl 24 Haziran seçimlerinden dolayı 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na girecek 102 öğrenciye okul pansiyonunda açık büfe kahvaltı verildi. Kahvaltıya Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, müdür yardımcıları ve 12. sınıfların öğretmenleri katılarak öğrencilere moral verdi.


Müzik eşliğinde Ramazan öncesinde açık büfe kahvaltı ile moral depolayan öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, öğrencilerin girecekleri YKS’de her zaman olduğu gibi yine güzel sonuçlar alarak iyi üniversitelere yerleşeceğine olan inancını dile getirerek bütün öğrencilerine hem sınavda hem de hayatlarında başarılar diledi.




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