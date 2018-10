Yoğurdun içine konulan pekmez demir eksikliğine neden oluyor

Diyetisyen Sevgi Gökçen Erkün Eryılmaz, demir eksikliği ve demir eksikliğinin nedenlerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu. Eryılmaz, yaptığı açıklamada, kalsiyum ve demir yüklü besin maddelerinin birlikte tüketilmesi durumunda vücuda bir katkı sağlamadan vücuttan atıldığını söyledi. Demir eksikliğinin vücut için çok büyük bir problem olduğunu kaydeden Eryılmaz, Türkiye'de maalesef bu konunun ciddiye alınmadığını ifade etti. Demir eksikliğinin özellikle kadınlarda daha yoğun olarak görüldüğünü, bunun günlük hayatı etkileyecek ciddi bir rahatsızlık olduğuna dikkati çeken Eryılmaz, “İleri derecedeki demir eksiklikleri bayılma, saçlarda dökülme, tırnak kırılmaları, dudakta çatlama, ağız kenarlarında yaralar gibi yaşamı oldukça olumsuz etkileyebilecek rahatsızlıkların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Demir eksikliğinin olup olmadığını anlamak için Dahiliyeye gidilmesi gerekir. Doktorunuz sizden tahlil isteyecek. Gerek görürse size Demir minareli verecek. Fakat demir minarelini besinler yoluyla da almanız mümkün. Zaten özel bir rahatsızlığınız yoksa yanlış beslenmeden dolayı demir eksikliği yaşıyoruz. Kırmızı et, tavuk, balık, kuru baklagiller, kuru yemişler, kuru meyveler, koyu yeşilli sebzeler, yumurta ve pekmez demir minareli yönünden oldukça zengindir. Bunları tüketmenize rağmen hala demir eksikliğiniz varsa o zaman bu besinleri yanlış tüketiyoruz demektir. En çok yapılan hatalardan biri kırmızı etin yanında yenilen yoğurt, ayran özellikle dönerin yanında biz bunu yoğunlukla tüketiyoruz. Balığın yanında tüketilen yoğurtlu mezeler, tavuğun yanındaki yoğurt, ayran, yumurtanın yanındaki peynir ve süt. Çocuklarımıza daha besleyici bir ara öğün oluşturabilmek için yoğurdun içine konulan pekmez, kuru meyveler ve kuru yemişlerle tüketilen süt ve bu gibi birleşimleri yaparsak bu sefer demir eksikliğine sebep oluyorsunuz. Tamam, bir yerde kalsiyum kaynakları bir yerde demir kaynakları var. Bunları birleştirdiğiniz zaman kalsiyumla demir birleşerek vücuttan atılıyor. Yani siz ne yoğurdun, sütün kalsiyumunu ne de kırmızı et, tavuk gibi besinlerin demirini kullanabiliyorsunuz. Bu yüzden bunları ayırıp 2 saat arayla tüketmekte büyük fayda var” dedi.

Kırımızı et, tavuk ve balığın yanında bol salata tüketilmesi tavsiyesinde bulunan Eryılmaz, “Salataya limonda eklediğiniz de C vitamini yönünden oldukça zengin olacak. C vitaminin de şöyle bir güzelliği var. Demir minarelinin emilmesine çok daha yardımcı oluyor. Yoğurdun içine çocuğunuza daha besleyici olsun diye eklediğiniz pekmezin yerine bal koyabilirsiniz. Kuru meyvelerin, kuru yemişlerin yanında tükettiğiniz sütün yerine 2 saat sonra tükettiğiniz süt çok daha iyi bir besin kaynağı olur. Kahvaltıda peynirle yumurtayı ayırın diyeceğim fakat bunun çok hayali ve kimsenin yapmayacağının farkındayım. Bunun yerine en azından yumurtanın yanına sabah kahvaltısına koyduğunuz sütü iptal edebilirsiniz. Çocuklarınıza süt yerine portakal suyu verebilirsiniz. Kendiniz de sabah kahvaltılarında ıhlamur gibi adaçayı gibi C vitamininden zengin bitki çayları tüketebilirsiniz” diye konuştu.

Son olarak çay, kahve, bira, şarap gibi sıvıların içerisinde bulunan ‘tanen' adlı maddenin demirin emilimine engel olduğunu kaydeden Eryılmaz, sözlerini şöyle tamamladı: “Maalesef sabah kahvaltılarında çayın yanında kahveyi tüketmemek gerekiyor. Kahvaltıdan hemen sonra tükettiğimiz Türk kahvesinde sıkıntı var. Onları ana yemeklerden 2 saat sonra tüketmenizde fayda var. Eğer sizde demir eksikliği varsa sadece bunlara dikkat ederek demir eksikliğiyle savaşabilirsiniz.”