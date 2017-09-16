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16 Eylül 2017 17:52

Yol açmak isterken iş makinesinin altında kalarak can verdi

Manisa’nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda yol açma çalışması sırasında devrilen iş makinesinin altında kalan operatör hayatını kaybetti.

Yol açmak isterken iş makinesinin altında kalarak can verdi

16 Eylül 2017 17:52


Kaza, Gördes’e bağlı Dargıl Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda yol açma çalışması yapan iş makinesi operatörü 52 yaşındaki Erol Öztürk, sarp bir noktada aracının hakimiyetini kaybederek, çalıştığı bölgenin alt tarafında bulunan yola devrildi. Tonlarca ağırlığındaki iş makinesinin altında kalan talihsiz işçi Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye gelen jandarma ekipleri kazanın olduğu alana güvenlik şeridi çekerek, kimseyi yaklaştırmadı. Gördes Devlet Hastanesi Morgu’na kaldırılan operatör Erol Öztürk’ün Gördes’e bağlı Köseler Mahallesi nüfusuna kayıtlı, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.



Kendisinden geriyle iş makinesiyle çektiği görüntüler kaldı


Hayatını kaybeden Erol Öztürk’ten geriye sosyal medyaya yüklediği ve hayatını kaybetmesine sebep olan iş makinesinde çalıştığı görüntüler kaldı.




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