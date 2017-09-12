Yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Ağır kış şartlarından dolayı bozulan yollarda yol bakım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların daha konforlu yollarda ulaşım yapmasını sağlıyor. Bu anlamda il genelinde hummalı bir şekilde yol bakım çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Demirci’de Kadıboğan, Kovancı, Bayramşah ve Kuzuköy güzergâhındaki yaklaşık 11 kilometrelik yoldaki ikinci kat sathi kaplama çalışmasını tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, Demirci Koordinasyon Müdürü Kazım Aysan ve Demirci Muhtarlar Derneği Başkanı Nurullah Emekli mevcut yolda incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir, "Yaz boyunca Manisa’nın il genelinde ağır kış şartlarından dolayı bozulmalar olan yollarda yol bakım çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda Demirci ilçemizde de ekiplerimiz Kadıboğan, Kovancı, Bayramşah ve Kuzuköy güzergâhındaki yaklaşık 11 kilometrelik yoldaki ikinci kat sathi kaplama çalışmasını tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından mevcut yolda engebeler kalktı, vatandaşlarımız toz topraktan kurtuldu” ifadelerinde bulundu.

İncelemeler sırasında vatandaşlar ile sohbet eden Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Fevzi Demir’e vatandaşlar çalışmalar nedeniyle memnuniyetini paylaştı. Çalışmalardan övgüyle bahseden bölge sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.