Yol şantiyesinde minibüsün altında kalan bekçi öldü

Manisa'nın Soma ilçesinde devam eden otoyol şantiyesinde minibüs altında kalan bekçi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Evciler Mahallesi'nde devam eden otoyol şantiyesinde M.K.'nin (50) kullandığı 10 V 166 plakalı minibüs, inşaat sahasında bekçilik yaptığı öğrenilen 73 yaşındaki Sait K.'ya çarptı. Soma Devlet Hastanesine kaldırılan Sait K. ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Sait K.'nin sabaha karşı hayatını kaybettiği öğrenildi. Sait K.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir'e gönderildiği öğrenilirken minibüs sürücüsü gözaltına alındı.