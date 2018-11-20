Yola çıkan çoban köpeği, faciaya neden oluyordu

Manisa'da yola çıkan çoban köpeğine çarpmamak için aniden yavaşlayan işçi servisine arkadan gelen cipin çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Manisa-Turgutlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan Turgutlu istikametine seyir halinde olan Abdullah Ö. yönetimindeki 45 LZ 513 plakalı cip, yola çıkan çoban köpeğine çarpamamak için aniden yavaşlayan Ziynet Y. idaresindeki 45 YB 0786 plakalı servise arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 45 LZ 513 plakalı otomobilin sürücüsü Abdullah Ö. ve yanında yolcu konumunda bulunan Hamit A. ile servisin sürücüsü Ziynet Y. ve işçilerden Sevda I., Leyla T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarıyla Manisa Şehir Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan işçi servisinin Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir fabrikaya 13 işçiyi taşıdığı öğrenilirken, kaza sonrası sağlık durumu iyi olan işçiler de olay yerine gelen başka bir servis ile fabrikaya gönderildi.