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27 Ağustos 2018 15:51

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

27 Ağustos 2018 15:51


Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşlı bir adam hayatını kaybetti. E-96 karayolu Yeni Garaj kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada kontrolsüz bir şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Tan’a (85), Salihli’den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ali Serdar K. yönetimdeki 45 B 0408 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle refüje uçan yaşlı adam olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Süleyman Tan’ın cenazesini Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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