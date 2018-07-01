Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2018 17:28

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Manisa’nın Kula ilçesinde D300 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

01 Temmuz 2018 17:28

Kazada yaya ile motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza saat 16.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Uşak istikameti jandarma kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D300 karayolu yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Muhittin Çınar’a (60), İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Mehmet Cemil Çürük (31) yönetimindeki 34 RC 1477 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya Çınar ve motosikletten savrulan sürücü Çürük yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin arından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Muhittin Çürük, buradaki tedavisinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Mehmet Cemil Çürük ise Kula Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç