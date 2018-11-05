Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın canından oldu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, bir otomobilin kendine çarpması sonucu olay yerinde feci şekilde can verdi. Kazayı duyan yaşlı kadının yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Derbent Mahallesi'nde meydana gelen kazada yaya olarak E-96 karayolunda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çelik (74), İzmir istikametine seyir halinde olan S.M.(27) yönetimindeki 06 AEZ 309 plakalı aracın çarpması sonucu olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve emniyet güçleri intikal ederken yaşlı kadının cansız bedeni başında bir yakını uzun süre gözyaşı döktü.

Acı haberi alan aile yakınları da olay yerine geldi. Acı tabloyu gören aile yakınları sinir krizi geçirirken bölgede bulunan sağlık ekipleri kriz geçiren aile yakınlarına müdahale etti. Yaşlı kadının cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken sürücü S.M. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.