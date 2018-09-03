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03 Eylül 2018 17:46

Yörük Türkmen Derneği’nden Vali Güvençer’e davet

Manisa Yörük Türkmen Derneği Başkanı Arif Kurtoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer’i ziyaret ederek, 16 Eylül’de düzenleyecekleri 2.

Yörük Türkmen Derneği’nden Vali Güvençer’e davet

03 Eylül 2018 17:46

Bağ Bozumu ve Yörük Kültür Şöleni’ne davet etti.


Başkan Arif Kurtoğlu, Başkan Yardımcısı Akın Atçı, Yönetim Kurulu üyeleri Volkan Topdemir, Mesude Kurdoğlu, Ferhat Arslan, Nagehan Arslan ve Yörük Beyi Özen Arslan ile birlikte katıldığı ziyarette Vali Güvençer’e 16 Eylül 2018 Pazar günü Sancaklı İğdecik Mahallesi’nde düzenleyecekleri şölen ile ilgili bilgi verdi, Yörük yağlığı hediye etti.


Ziyarette dernekleri hakkında da bilgi veren Başkan Kurtoğlu, amaçlarının Yörük kültürünü yaşatmak, tanıtımına katkıda bulunmak olduğunu ifade etti. Başkan Kurtoğlu, “16 Eylül Pazar günü Şehzadeler ilçesi Sancaklı İğdecik Mahallesi’nde bu yıl 2. Geleneksel Bağ Bozumu Yörük Kültür Şölenimiz var. Şenlik ile ilgi davetiyemizi sizlere takdim etmek için geldik. Geçen yıl teşrif etmiştiniz, yoğun bir kalabalık eşliğinde güzel bir kültür şöleni yapmıştık. Bu sene nasipse ikincisini yapacağız, Ege derneklerinin hepsi, Şanlıurfa, Ankara, İstanbul, Afyonkarahisar, Mardin, Adana, Türkiye’nin her yerinden 100’ün üzerinde derneğin katılacağı büyük bir organizasyon olacak” dedi.


Vali Güvençer’in her zaman kendilerine yardımcı olduğunu kaydeden Başkan Kurtoğlu, şölenin saat 11.00’de kortej yürüyüşü ile başlayacağını,odun ateşinde keşkek, lokma, gözleme, ayran ikramı olacağını, mehteran konseri, halk müziği konseri, halkoyunları ve halk ozanlarının yer alacağını söyledi. Başkan Kurtoğlu, Manisa halkının ve bütün Türkiye’nin şölene davetli olduğunu belirtti.


Vali Güvençer de ziyaretleri nedeniyle Başkan Kurtoğlu ve dernek yönetimine teşekkür ederek, programının uygun olması durumunda şenliğe katılacağını ve kendileriyle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyacağını söyledi.




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