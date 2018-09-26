Yukarı Bozkır Mahallesi'ne yeni sosyal alan

İlçe genelinde çalışmalarını sürdüren Turgutlu Belediyesi kırsal mahallelerin eksiklerini giderme adına çalışmalarını tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Yukarı Bozkır Mahallesi'nde yeni bir sosyal alan kazandırılması için çalışmalara başlanıldı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını belirten Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin “Yukarı Bozkır Mahallemizde vatandaşlarımızın ve muhtarımızın talepleri doğrultusunda uygun bir yere yeni bir sosyal alan kazandırmak için çalışmalara başladık. Yaklaşık bin 500 metrekarelik bir alanda ekiplerimiz parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Tamamlandığında vatandaşlarımız bu alanı özel günlerinde, etkinlikler de ve her türlü sosyal faaliyetlerde kullanabileceklerdir. Yapılan çalışma mahalle sakinlerimize hayırlı olsun” dedi.