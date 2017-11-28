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28 Kasım 2017 16:34

Yüksek işyeri kiralarına tepki

Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Başkanı Ayberk Aloğlu ülkemizdeki ve Manisa’daki işyeri kiralarının yüksek olmasının ticaret hayatını olumsuz etkilediğini belirterek bu durumun yeni girişimcileri ve mevcut mükellefleri ticari hayattan uzaklaştırdığını söyledi.

Yüksek işyeri kiralarına tepki

28 Kasım 2017 16:34


Ülke genelinde ve Manisa’daki iş yeri kiralarındaki fahiş rakamlarla ilgili bir açıklama yapan MAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu, “Ülkemizdeki ve şehrimizdeki işyeri kiraları ticaretle uğraşan her kesimin ağır bir yükü haline dönüştü. Eskiden ticaretin ve masrafın bir bölümü olan kiralar şimdilerde kazancın tümüne evrilmiş durumda. Kurumun yada şahsın ticari hayatını sürdürme çabası ve çaresizliği kapatıp gitmesine engel olurken her gün biraz daha ya zarar etmesine yada iş hayatından soğumasına sebep oluyor. Bu görüşlerimi hem kirada dükkanı olan mal sahibi hem de kiracı olarak dillendiriyorum. Kiralardaki yüksek rakamlar sadece kiracıya zarar vermiyor. Kapanan binlerce kepenk yüzünden binlerce kişi işsiz kalıyor. Bu durum istihdamda büyük kayıplara sebep olurken aynı zamanda kiradan dolayı yansıtılan birim maliyet üreticinin de cebini yakıyor, azalmış olan alım gücünü imkansız hale sokuyor. Ödeme gücündeki yetersizlik arttıkça devlet de vergi toplamada aksaklık yaşıyor. Doğal olarak alanda satan da memnun kalmıyor. Bundan da en çok zararı ekonominin direği olan esnaf, sanatkar ve orta gelirli aileler görüyor” dedi.


Aloğlu açıklamasını şöyle tamamladı: “Kendisine Ahi Evran’ı yol başçısı seçen esnaf, mevcut şartlarda birer Drakula, Frankenstein olmaya zorlanıyor ve insani tavırlarını mevcut şartların zorlamasıyla ayakta tutmakta zorlanıyorlar. Bu durumun aslına rücu etmesinin yolu hizmete odaklanmak ve ilave yük altında ezilmekten kurtarılmaktır. Rant ekonomisi milli değerlerimize oklarını nişanlamış, bu ortamda hizmeti esir alır boyutuna evrilmiştir. Sonuç olarak işyeri sahiplerinin mevcut sıkıntıyı görememesi, yeni girişimcileri ve mevcut mükellefleri ticari hayattan uzaklaştırıyor.”




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