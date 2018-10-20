‘Yuntdağ Yöresel Bezi' Avrupa'ya ihraç yolunda

Manisa'nın Yuntdağ Bölgesi kırsal Asmacık Mahallesi'nde bin bir emekle ilmek ilmek dokunan Yuntdağ Yöresel Bezleri, başta Türkiye olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine pazarlanıyor.

Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesine 50 kilometre mesafedeki kırsal Asmacık Mahallesi'nde başlanan 'Yuntdağı Yöresel Bezi Dokumacılığı' köylünün alternatif geçim kaynağı olmaya başladı. Çocuk bakımı ve ev işleriyle uğraşan mahalle sakini kadınlar, belediye ve halk eğitim merkezi işbirliğiyle açılan atölyede dokumacılığı öğrendi. Mahalle içerisindeki atıl durumdaki eski okulunun restore edilmesinin ardından kurulan atölyede son iki yıldır yöresel bez dokuyan kadınlar, ürettiği el emeği göz nuru bezlerden kazanç elde etmeye başladı. 12 kadın, aldıkları kurs sayesinde ürettikleri kaşmir ve bambu ipten atkı, peştamal, şal, masa örtüsü, bornoz ve çarşaf türü ürünlerini Türkiye olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gönderiyor.

Asmacık Mahallesi'nde bez dokuyan kadınlara öncülük ederek, kadınların kaderini değiştiren mahalle muhtarı Hülya Gezer, ürettikleri ürünlerin Avrupa'da satılmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Gezer, dokumacılığın yaygınlaşarak, devam etmesi noktasında destek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu atölye kadınlarımızın evlerine büyük katkı sağlıyor. Kırsal mahallede olduğumuz için bizim burada önceden sadece hayvancılık vardı. Fakat şu an 12 kadınımız burada çalışıyor. Biz bu sayının 40'lara çıkmasını istiyoruz. Bizim köyümüz Manisa merkeze 50 kilometre mesafe uzaklıktadır. Burada bu iş imkanını bulduğumuz için çok seviniyoruz. Burası çok kırsal. Bu ürettiklerimizi vekillerimizin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve eşi Emine Erdoğan'ın, belediyemize gelen tüm misafirlerimizin elinde gördüğümüz zaman çok seviniyoruz. Biz mi yaptık bunları diyoruz. Daha çok gurur duyuyoruz. Satışı noktasına yurt dışına da gitti. Biz bunları başarabildik mi diye kendimize hayret diyoruz. Gerçekten de başardık. Desteklerinden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederim.”

Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, kırsaldaki geri kalmış insanların ekonomiye daha iyi katkı sağlamaları için çalışmalarının aralıksız olarak sürdüğünü kaydetti. Kadınların ürettiklerini belediyeye katkı amaçlı satışını yaptıklarını ifade eden Ata, "Bu bina daha önce ilkokul olarak kullanılıyordu. Bu atıl durumdaki okulu değerlendirmek üzere belediye olarak tadilat yaptık. Belediye olarak bu makineleri satın aldık. Bu mahalledeki kadınlara ev ekonomilerine katkı sağlamaları için iş imkanı sağladık. Yuntdağ Yöresel Bezi'nden üretilen atkı, peştamal, şal, masa örtüsü, bornoz ve çarşaf ürünlerinin ticaretini yaparak belediyemize katkı sağlıyoruz. Belediyemizin açtığı Yunuspark içlerindeki stantlarda satımı için hazırlık yapıyoruz. Ayrıca belediye başkanımız Mehmet Çerçi, yurt dışındaki kardeş belediyelere hediye ederek ve belediyeyi ziyarete gelenlere hediye ederek değerlendiriyoruz” diye konuştu.