Manisa'nın Yunusemre Belediyesinin ata sporu güreşe ilgiyi arttırmak amacıyla bu yıl 3.'sünü düzenlediği Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali başladı. Müsabakalarda 32'si başpehlivan yaklaşık 400 pehlivan kıspet kuşandı.

Yunusemre Belediyesi, güreşe ilgiyi arttırmak amacıyla 3.'sünü düzenlediği Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nde güreşseverleri buluşturdu. Ortaköy mesire alanında düzenlenen festivalde 32'si başpehlivan olmak üzere 400 pehlivan kıspet kuşandı. Orhan Okulu, Recep Kara, Ali Gürbüz gibi ünlü başpehlivanların katıldığı festival yoğun ilgi gördü. Festival Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ve Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nin Güreş Ağası seçilen İsmail Aydın'ın güreşleri izlemeye gelen vatandaşları selamlaması ile başladı.

3. Yuntdağı Yağlı Güreş Fesitvali'nde toplam 13 kategoride müsabakalar gerçekleştirildi. Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkoparan, Deste Küçük Boy, Deste Orta Boy, Deste Büyük Boy, Küçük Orta Küçük Boy, Küçük Orta Orta Boy, Küçük Orta Büyük Boy, Büyük Orta Boy, Başaltı ve Baş kategorilerinde pehlivanlar yarıştı. Festivale Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin yanı sıra, AK Parti MKYK üyesi Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Semra Kaplan Kıvırcık, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Manisa Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Dairesi Başkanı Ahmet Türkgüler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve birliğe bağlı 47 üye katıldı.