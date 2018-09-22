Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali için kortej yürüyüşü

kez gerçekleştirilecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

Yunusemre Belediyesi, Manisa'da ata sporumuz yağlı güreşi yaşatmak amacıyla bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali kapsamında kortej yürüyüşü düzenleyerek, 23 Eylül Pazar Günü (yarın) Ortaköy Mesire Alanı'nda yapılacak müsabakalara Manisalıları davet etti. Manisa Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşüne, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Semra Kıvırcık Kaplan, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve birlik üyeleri, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Tonguç, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Güreş Komitesi Başkanı Necip Denktaş, Güreş Ağası İsmail Aydın, ilçe belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, AK Parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kortej yürüyüşü Şehit Ömer Halisdemir Parkı'nda sona erdi.