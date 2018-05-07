Yuntdağı, Yunusemre Belediyesi ile kalkınıyor

Aşılama, fidan dağıtımı, organik tarım desteklemeleri, pazar yeri gibi birçok projeyi Yuntdağı’nda hayata geçirdiklerini kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, bu yıl sonuna kadar bölgede 25 çok amaçlı salonun hizmete girmiş olacağını müjdeledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yuntdağı’nda çeşitli ziyaretlerde bulundu, hayır yemeklerine katıldı. İlk olarak Emlakdere Mahallesinde düzenlenen hayır yemeğine katılan Başkan Çerçi, vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın sorunlarını dinleyen Başkan Çerçi, belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı ve ardından Yağcılar Mahallesinde düzenlenen hayır yemeğine katılarak, mahallede yapılan cami meydan düzenleme çalışmasını yerinde inceledi. Çerçi, ayrıca yaşlılar ve çocuklarla yakından ilgilenerek mahallelinin isteklerini not aldı. Yağcılar Mahallesinin ardından Büyük Sümbüller mahalle hayrına katılan Başkan Çerçi, mahallelinin isteklerini dinledi. Büyük Sümbüller mahalle hayrında konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyesi olarak kırsal mahallelerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

TBMM 22. Dönem Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın da katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak ilçemizin ve şehrimizin önemli problemlerini çözmek için adımlar attık. Konut sorununu çözmek için Türkiye’ye örnek bir proje başlattık. Yakında ilk etabımızın anahtar teslim törenini düzenleyeceğiz. Bunun yanında sanayide çalışan işçi kardeşlerimiz için de 5 bin konutluk büyük bir proje daha başlattık. Aynı zamanda kentsel dönüşüm projesi ile de depremlerden canımızın yanmaması için örnek bir çalışma yürütüyoruz. Ancak bunları yaparken kırsal mahallelerimizi de unutmadık. Fidan dağıtımları, aşılama çalışmaları, çok amaçlı salonlar ve oyun parkları gibi çalışmalar ile kırsal mahallelerimizin yanında olduk. Bir milyon metrekare parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında da kırsal mahallelerimizin parke taşı ihtiyacını giderdik. Aynı zamanda köylümüzün düğün ve cemiyetlerini daha rahat bir şekilde yapmaları için şimdiye kadar 10’dan fazla salon yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. İnşallah dönemimizin sonuna kadar bu sayı 25’e ulaşacak” diye konuştu.

Büyük Sümbüller Mahallesindeki hayırdan sonra Ortaköy Mahallesinde çalışmaları devam eden biyolojik gölet ve rekreasyon alanını inceleyen Başkan Çerçi, çalışmalar ile ilgili detaylı bilgi aldı.