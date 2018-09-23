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Yuntdağı'nda kemer Orhan Okulu'nun oldu

Yunusemre Belediyesi tarafından 3.

sü düzenlenen Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali'nde altın kemer sahibi Orhan Okulu'nun oldu.


Yunusemre Belediyesi'nin ata sporu güreşe olan ilgiyi arttırmak, gençleri spora yönlendirmek amacıyla Ortaköy Mesire Alanında 3. sünü düzenlediği Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali tamamlandı. Türkiye'nin en başarılı güreşçilerinin kıspet giydiği müsabakalarda başpehlivanlar Yuntdağı'nda altın kemer sahibi olmak için kıyasıya güreştiler. Finalde 2018 yılı Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu ile Başpehlivan Serhat Gökmen güreşti. Kıyasıya geçen müsabakanın galibi Orhan Okulu oldu. Şampiyon güreşçi Orhan Okulu olduğu müsabakalarda 2. Serhat Gökmen, 3. Ali Gürbüz oldu. Şampiyonlara madalyasını Başkan Çerçi ve protokol üyeleri taktı. Müsabakaları yaklaşık 35 bin güreş sever izledi.


Önümüzdeki yılın ağalık açık arttırması da müsabakalarda yapıldı. Ağalık için iş adamları Mehmet Ali Özcan, Abdullah Polat ile güreş ağası İsmail Aydın yarıştı. Çekişmeli geçen açık arttırmada 110 bin TL ile önümüzdeki yılın ağası İş adamı Mehmet Ali Özcan oldu.

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