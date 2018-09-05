Yunuesmre Belediye Meclisi toplandı

Yıl Mahallesi’ne bağlanma talebi de görüşülürken; karar oy çokluğuyla meclisten geçti.

Yunusemre Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi başkanlığında yapıldı. Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 14 madde görüşüldü. Toplantı öncesi gündemi değerlendiren Başkan Çerçi, Kurban Bayramı’nı geride bıraktıklarını belirtirken; ihtiyaç sahiplerinin de bayramı bayram tadında yaşaması için yaklaşık 3 bin aileye kurban eti dağıttıklarını söyledi. Belediye Başkanı Çerçi, meclis üyelerini 23 Eylül Pazar Günü Ortaköy Mesire Alanı’nda bu yıl 3.sü düzenlenecek Yuntdağı Yağlı Güreş Festivali’ne davet etti.

Geçtiğimiz ay ilgili komisyonlarda da görüşülen Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi’nin bir kısmının 50. Yıl Mahallesi’ne bağlanma talebi de toplantıda karara bağlandı. Konuya ilişkin söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Can Mercül, mahalle sakinlerini dinlediklerini fiziki yakınlık dolayısıyla bağlanmakta bir sakınca olmadığını söyledi. Karar MHP ve CHP’nin ret, AK Parti’nin oyuyla meclisten geçerken; karara ilişkin konuşan Başkan Çerçi işleyecek süreç hakkında bilgi vererek, “Bu konuda vatandaşlarımızın talebi var. Horozköy’den gelip Muradiye’ye giden eski Muradiye yolunun sol tarafından bahsediyoruz. Cadde Fevzi Çakmak Mahallesi’ni ikiye bölmüş, yolun üstünde kalan kısmından geliyor bu talep. Yani 50. Yıl Mahallesinin bir parçası. Fevzi Çakmak 15-20 bin nüfuslu, 50. Yıl Mahallesi’nin nüfusu ise 4 bin civarında. Ben bu alana giderek incelemede bulundum. Vatandaş odaklı baktığımızda vatandaş haklı ise biz bu konuyu inceleriz. Kararla ilgili Kaymakamın görüşü, valinin onayı gerekiyor. O süreçler bizi aşıyor” diye konuştu.

Toplantı sonrasında Başkan Çerçi’ye sözlü soru önergesi yönelten CHP Grup Başkanvekili Erdinç Yavaşlı, Muradiye’de hizmet veren semt polikliniğinin neden kapatıldığını, mevcut binanın nasıl değerlendirileceğini sordu. Mevcut binanın cemaat yurdu olarak kullanılacağı duyumunu aldıklarını anlatan Yavaşlı bunun doğru olup olmadığını sordu. İddiaların doğruyu yansıtmadığını kaydeden Başkan Mehmet Çerçi, “Bundan birkaç ay önce İl Sağlık Müdürlüğü’nden tarafımıza Muradiye Semt Polikliniğinden verim alamadıkları iletildi. İşletmecilik anlamında sıkıntı yaşandığı belirtildi. Polikliniğin boşaltıldığını sizden öğreniyorum. Kendilerinden çıkmalarına dair herhangi bir talebimiz olmadı. Mevcut bina bizim. Bunun üzerine binada incelemede bulunduk. Mahallenin en büyük ihtiyacı okul ve üniversite öğrencilerinin kalabileceği yurttur. 7 kata imarlı binanın üzerini de yaparak değerlendirmek. Okul da olabilir yurtta bunun üzerinde çalışıyoruz. Cemaate vermek gibi bir şey yok. Böyle bir şey söz konusu bile değil” diye konuştu. Meclis, Ekim Ayı Meclis Toplantısını 2 Ekim Salı Günü saat 18.30’da yapmayı kararlaştırdı.