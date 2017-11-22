Yunus Emre Anadolu Lisesi, kütüphanesine kavuştu

Manisa’nın Kula ilçesinde eğitim-öğretim veren Yunus Emre Anadolu Lisesi’nin sosyal etkinlik salonu ve kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı

Açılış törenine Kula Kaymakamı Osman Güven, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Şube Müdürü Hesiyin İzci, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Kütüphane için kitap kampanyasına başlattıklarını belirten Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürü Yunus Aydın “Yemek, içmek nasıl bedenimizin ihtiyacı ise kitap okumak da ruhumuzun vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Sıkıntımızı unutmak hayatımızı, ruhumuzu, kafamızı, düşüncelerimizi ve fikirlerimizi aydınlatmak için mutlaka kitap okumaya ihtiyacımız vardır. Kütüphanede yaklaşık bin adet kitap var. Öğrencileri sıkıntılardan ve fikirlerini aydınlatmak adına kitap kampanyasını başlattık” dedi.

Gelecek nesilleri bugünden iyi yetiştirmek, bilgi ve teknoloji çağını bilgili gençlerle yakalamak zorunda olduklarını aktaran Kaymakam Osman Güven ise "Bundan sonra inanıyorum ki yapılan düzenleme ve yeniliklerle hayat bulan ilçemiz okullarından yazarlar, sporcular, ressamlar ve müzisyenler de yetişecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi. Konuşmaların ardından sosyal etkinlik salonu ve kütüphane, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle açıldı.