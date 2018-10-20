Yunus ile Cem oldular

Yunusemre Belediyesi bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği, Uluslararası Yunus Emre Günleri'nin finalini, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi'nin hazırladığı 'Yunus ile Cem Olmak' adlı programla yaptı.

Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Kültür Sitesi Lale Salonu'nda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şubesi tarafından ‘Yunus ile Cem Olmak' isimli bir program düzenlendi.

Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Ramis Şiyak, Şule Uygur, Can Mercül ve Şaver Yüksel, CHP İl Başkanı Semih Balaban, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Manisa Şube Başkanı Bektaş Kılınç, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Programda vakıf temsilcileri tarafından kurulan dost meclisinde Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre'nin hayatından kesitler paylaşıldı. Meclisin sunumunu Alevi Dedesi Muhammed Akgül gerçekleştirirken; zakirler okudukları deyiş ve ağıtlarla eşlik etti. Programın sonunda vakıf üyelerini kutlayan Belediye Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Gecenin sonunda programı hazırlayanlara çiçek verildi.