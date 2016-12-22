Yunusdere’nin yolları modernleşiyor

Mahalleleri daha modern hale getirebilmek için altyapı ve üstyapı projelerini koordineli bir şekilde yürüten Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu’da Yunusdere Mahallesinde de kilit parke taşı ve bordür çalışmalarına başladı.

Yıllardır kanayan yara haline gelen problemlere ürettiği çözümlerle vatandaşların hayatını kolaylaştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde Yunusdere Mahallesinin de kaderini değiştiriyor. MASKİ Genel Müdürlüğü’nün girişimleriyle altyapısı yenilenen Yunusdere Mahallesinde parke taşı döşeme ve bordür düzenleme çalışmalarına başlandı. Yol Şube Müdürlüğü ekiplerince atılan her adımda, Yunusdere Mahallesi daha modern yollara merhaba diyecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MASKİ marifetiyle Yunusdere’nin küçük bir kısmında bulunan ve sağlıklı şekilde işlemeyen kanalizasyon sistemini mahallenin tamamının ihtiyacını karşılayacak şekilde yeniden oluşturduğunu belirten mahalle halkı, “Önce altyapı sorunlarımız ortadan kaldırıldı. Şimdi de yollarımız değişiyor. Büyükşehir Belediyesi, her anlamda varlığını bize hissettiriyor, bizleri mutlu ediyor. Başkanımız Cengiz Ergün’e mahallemize yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.