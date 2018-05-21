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21 Mayıs 2018 15:36

Yunuseme Belediyespor’dan satrançta başarı

Yunusemre Belediyespor satrançta 2017-2018 Sezonu Kulüpler İl Yarışmalarında şampiyon oldu.

Yunuseme Belediyespor’dan satrançta başarı

21 Mayıs 2018 15:36


Yunusemre Belediyespor, satrançta da başarılı sonuçlar kazanıyor. Belediyespor satranç takımı 2017 - 2018 Sezonu Kulüpler İl Yarışmalarında başarılı sonuçlar elde ederek şampiyon oldu. Belediyespor, satrançta elde ettiği bu başarı ile Konya’da gerçekleştirilecek şampiyonaya katılmaya hak kazandı. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan yarışmalara katılan satranççıları kutlayarak “Kulübümüzün Türkiye Kulüpler Satranç Şampiyonası Final Yarışmalarında Manisamızı en güzel şekilde temsil edeceğinden eminim. Manisamızın kulübümüz tarafından temsil edilecek olması gurur verici. Sporcularımıza her türlü desteği vermeye de hazırız. Bu başarıda emeği olan Satranç Antrenörümüz Hasan Alevnur ve sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.




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