Yunusemre altyapıda şampiyon oldu

Yunusemre Belediyespor, altyapıya verdiği önemin meyvelerini topluyor. Evrenos'ta Kasap Emin Kaçar Muradiye Altyapı Spor Tesisleri'ni hizmete açan Yunusemre Belediyespor, 2007 - 2008 doğumlu sporcular arasında yapılan futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. Altay (İlkadımspor), Salihlispor, İzmir D.S.İ Spor, Murat Germenspor ve Yunusemre Belediyespor'un katıldığı turnuvada şampiyon Yunusemre Belediyespor oldu.

Tesisleri eşi Dr. Melek Çerçi, Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar ile birlikte ziyaret eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, turnuvaya katılan sporculara başarılar diledi. Genç sporcuların yakaladığı başarının kendilerini gururlandırdığını belirten Başkan Çerçi, “Tesisimizde binlerce çocuğumuz futbol oynuyor. İl dışından ve çevre ilçelerden onlarca çocuğumuzun katıldığı turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz. Geleceğin sporcularını yetiştiriyoruz” dedi.