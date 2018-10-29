Yunusemre Başkanlık Kupası sahibini buldu

Yunusemre Belediyesi Başkanlık Kupası 3 Bant Bilardo Ege Bölge Şampiyonası'nda birincilik kupasını, İzmirli rakibi Ali Savtekin'i finalde 40-28 yenen Ispartalı deneyimli bilardocu İbrahim Hayri Altuntaşlar kazandı. Kupasını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin elinden alan Altuntaşlar, başarılı organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etti.

İlki kez düzenlenen Yunusemre Belediyesi Başkanlık Kupası 3 Bant Bilardo Ege Bölge Şampiyonası, Ege Bölgesi'nin tüm illeri ve çevre illerden katılan 64 sporcunun çetin mücadelelerine sahne oldu. West Bilardo Spor Salonu'nda düzenlenen ve 3 gün süren turnuvada birincilik kupasını, İzmirli rakibi Ali Savtekin'i finalde 28 ıstaka süren mücadele sonunda 40 - 28 yenen Ispartalı deneyimli bilardocu İbrahim Hayri Altuntaşlar kazandı. Kupasını Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin elinden alan Altuntaşlar, başarılı organizasyon için emeği geçenlere teşekkür etti. Finalde kaybeden Ali Savtekin'e ikincilik kupasını AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, üçüncü olan Balıkesirli Erkan Arık'a ise kupasını Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel verdi. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yunusemre Belediyespor'da birçok branşta binlerce sporcunun yetiştirildiğini hatırlattı ve bilardo gibi pek çok spor dalında da bu tür organizasyonlar gerçekleştirerek spora verdikleri önemi gösterdiklerini belirtti. Bilardo İl Temsilcisi Kemal Özel ise başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne, sporculara, hakemlere, salon işletmecisi Selçuk Utku Gören'e, turnuva sponsorlarına teşekkür edip yüksek ortalamalarla tamamlanan turnuvanın her yönüyle Türkiye'ye örnek güzellikte bir organizasyon olduğunu dile getirdi.