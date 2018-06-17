Yunusemre bayram sahnesi Keloğlan ile açıldı^

Salı gününe kadar sürecek olan Yunusemre Çocuk Bayramı’nda ilk sahneyi Keloğlan aldı.

Ramazan Ayı boyunca on binlerce vatandaşı iftar sofralarında ağırlayan ve iftar sonrası programlarıyla çocuklara Ramazan eğlencesi sunan Yunusemre Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da çocukları unutmadı. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’nin ‘Gelecek Nesiller İçin’ sloganıyla hareket eden Yunusemre Belediyesi, Forum Magnesia AVM arkasında bulunan Yunusemre Belediyesi Etkinlik Alanında Salı gününe kadar devam edecek olan Ramazan Bayramı etkinliklerinin ilkini Cumartesi akşamı gerçekleştirdi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle AVM içerisinde gerçekleştirilen bu etkinlikte Keloğlan ve arkadaşları sahne aldı. Bir saat süren oyunu Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel, çocuklar ve aileleri ile birlikte izledi. Mutluluğu gözlerinden okunan minikler ise Keloğlan, Balkız, Huysuz, Bilge Can Dede, Uzun ve Kara Vezir ile güzel vakit geçirdiler. Etkinliğin sonraki günlerinde Niloya, Harika Kanatlar ve Elif’in Düşleri minik hayranlarıyla buluşacak.