Yunusemre Belediyesi Başkanlık Kupası başladı

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl ilki düzenlenen Yunusemre Belediyesi Başkanlık Kupası 3 Bant Bilardo Ege Bölge Şampiyonası başladı.

Bu yıl ilki düzenlenen ve Ege Bölgesi'nden birçok sporcunun katıldığı Yunusemre Belediyesi Başkanlık Kupası 3 Bant Bilardo Ege Bölge Şampiyonası, West Bilardo Spor Salonu'nda başladı. Turnuvaya katılan bilardoculara başarılar dileyen Başkan Dr. Mehmet Çerçi, gençlerin spora yönlendirilmesini önemsediklerini söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Ege Bölge Şampiyonası'nı belediyemizin ev sahipliğinde yapıyoruz. Turnuvaya başladık. Gençlerimizi spora yönlendirmek, başarılı sporcular yetiştirmek için çalışıyoruz. Belediyespor bünyesinde yaklaşık 2 bin sporcumuz var. Spora ve sporcumuza destek vermeye devam edeceğiz. Bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür eder, sporcularımıza başarılar dilerim” dedi.

28 Ekim tarihine kadar devam edecek olan turnuva, Yunusemre Belediyesi'nin ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bilardo Federasyonu'nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Turnuvada ülke çapında ve uluslararası başarılar elde etmiş Ege Bölgesi'nin başarılı bilardo sporcuları kıyasıya rekabet ediyor. Turnuvanın finali 28 Ekim 2018 Pazar günü saat 16.00'da oynanacak.

Turnuvanın ilk gününde düzenlenen törene Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tokay ile Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar katıldı.