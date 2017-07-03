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03 Temmuz 2017 14:44

Yunusemre Belediyesi ile akülü sandalyelerine kavuştular

Yunusemre Belediyesi zor şartlar altında yaşamını sürdürmeye çalışan yürüme 84 yaşındaki Nazime Yılmaz ve 86 yaşındaki Ayşe Nurbaş’ın tekerlekli sandalye ihtiyacını karşıladı.

Yunusemre Belediyesi ile akülü sandalyelerine kavuştular

03 Temmuz 2017 14:44


Sosyal projelerde fark yaratan Yunusemre Belediyesi, 2 yaşlı vatandaşı daha tekerlekli sandalyeye kavuşturdu. Yağcılar Mahallesinde yaşayan 86 yaşındaki Ayşe Nurbaş ve Süngüllü Mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Nazime Yılmaz’a tekerlekli sandalyelerini Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri teslim etti. Tekerlekli araçlarına kavuşan Nurbaş ve Yılmaz Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve ekibine teşekkür etti.


Belediye olarak her zaman imkanları ölçüsünde dezavantajlı grupların yanında olduklarını vurgulayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, sosyal projeleri önemsediklerini söyledi. Başkan Çerçi açıklamasında, “Yağcılar Mahallesinde yaşayan 84 yaşındaki Nazime Yılmaz ve Süngüllü Mahallesinde yaşayan 86 yaşındaki Ayşe Nurbaş’ın ekiplerimize ulaşmasının ardından kendilerine tekerlekli sandalyelerini ulaştırdık. İlçede yardıma muhtaç durumda olan herkesin yardımına koşmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.




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