Yunusemre Belediyesi Kayapınar'ın çehresini değiştirdi

Yunusemre Belediyesi, Kayapınar Mahallesi'ne birçok hizmeti kazandırarak mahallenin çehresini değiştirdi.

Mahallelerin ihtiyaçlarına göre projeler üreten Yunusemre Belediyesi, Kayapınar Mahallesi'nde yaptığı çalışmalarla vatandaşın takdirini kazandı. Mahalleye 12 bin 305 metrekare kilitli parke taşı döşeyen Yunusemre Belediyesi, geçtiğimiz aylarda yapımına başladığı ahşap kültür ve taziye evini de tamamlama aşamasına geldi. Mahallede muhtarlık binası inşa eden Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozulan yollarda asfalt yama, yağmur suyu drenaj hattı yaptı. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de mahalleye yeni çocuk oyun parkı kazandırarak mevcut caminin de çevresini düzenledi.

Mahallede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Belediye olarak tüm mahallelerimize hizmet götürüyoruz. Kayapınar Mahallemizde de hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Mahallemize 12 bin 305 m kilitli parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirirken; bozulan yollarda asfalt yama ve yağmur suyu drenaj hattı yaptık, yeni muhtarlık binası kazandırdık. Geçtiğimiz aylarda yapımına başladığımız kültür ve taziye evimizi de tamamlama aşamasına geldik” dedi.