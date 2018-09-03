Yunusemre Belediyesi Kilis’te madalyaları topladı

Yunusemre Belediyespor Kuşak Güreşi takımı Kilis’te gerçekleştirilen turnuvada başarılı dereceler elde etti. Turnuvaya damga vuran takım bayanlar kategorisinde Naz Korkmaz 28 kg’de birinci, Esma Karafil 36 kg’de, Fulya Ergen 40 kg’de, Sidar Cihangir 48 kg’de üçüncü olurken; sporcular bu derecelerle yakaladığı başarıyla takım halinde bayanlar kategorisinde üçüncülük elde etti. Erkeklerde ise +50 kg’de Emirhan Bulut Çağlar ikinci, Emin Taha Kırmızı 46 kg’de üçüncülük elde etti. Sporcuları kutlayan Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, yakalanan başarının devamını diledi.