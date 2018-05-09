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09 Mayıs 2018 15:14

Yunusemre Belediyesi Muradiye’de de yüzme kursu düzenleyecek

Yunusemre Belediyesi ilçe merkezinin yanı sıra Muradiye Sosyal Tesisleri’nde de çocuklar için yüzme kursu düzenleyecek.

Yunusemre Belediyesi Muradiye’de de yüzme kursu düzenleyecek

09 Mayıs 2018 15:14

Kurstan faydalanmak isteyen veliler, belediye ve Muradiye Sosyal Tesisleri bahçesinde kurulan stantta kayıt yaptırabilecek.


Yunusemre Belediyesi çocukların yaz aylarını sporla değerlendirmesi için bu yıl da yaz spor okulu kursları düzenliyor. Kurslardan en fazla ilgiyi yüzme kursu görürken; belediye ilçe merkezinin yanı sıra Muradiye Sosyal Tesisleri’nde de yüzme kursu düzenleyecek. 2004-2011 yılları asında doğan çocuklara yönelik yapılacak kursa kayıt yaptırmak isteyen veliler; Yunusemre Belediyesi, Muradiye Ek Hizmet Binası ve Muradiye Sosyal Tesisleri bahçesinde kurulan stantta kayıt yaptırabilecek. Kurslardan faydalanmak isteyen ailelere çağrıda bulunan Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyemizin Muradiye’de bulunan sosyal tesislerinde çok güzel bir havuzumuz bulunuyor. Bu havuzda bu yaz yüzme kursları düzenleyeceğiz. Kurslarımız için kayıtlarımız başladı. Burada da kayıtlarımızı alıyoruz. 18 Haziran’dan itibaren yüzme hocalarımızın kontrolünde eğitim verilecek. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’nin talimatları ile yüzme bilmeyen çocuğumuz kalmasın diye yola çıktık” dedi.


Şişmanlar ayrıca bayanların Muradiye Sosyal Tesisleri’nde 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren her cuma günü yüzme havuzundan faydalanabileceğini kaydetti.




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