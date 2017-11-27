Yunusemre Belediyesi potanın yıldızlarını arıyor

Genç ve çocukları spora teşvik etmek için çalışmalarını sürdüren Yunusemre Belediyespor, kız ve erkek öğrencilere yönelik basketbol kursu düzenliyor. 2004 - 2010 doğumlu öğrencilere verilecek olan kurslar Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kursların Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 11.30 arasında verileceğini belirten Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediyespor olarak birçok branşta olduğu gibi basketbol branşında da kurs düzenliyoruz. 2004 - 2010 doğumlu çocuklarımıza yönelik olan basketbol kursu açacağız. Kurslarımıza kayıt yaptırmak isteyen sporcularımız, belediye bahçemizde bulunan Yunusemre Belediyesi Spor Kulübü Odası’na başvurabilir ya da Çağrı Merkezi’ni arayıp bilgi sahibi olabilir” dedi.