Yunusemre Belediyesi sosyal belediyecilikte öncü oldu

Son büyükşehir yasasıyla kurulan ilçelerden biri olan Yunusemre’de, sosyal belediyecilik örneği sergilendi. 4 yılda on binlerce vatandaşa ulaşan Yunusemre Belediyesi, dezavantajlı grupları da unutmuyor. Evde bakım hizmetleri ile düzenli olarak yaklaşık 500 engelli ve yaşlı vatandaşın kişisel bakım ve ev temizliğini yapan Yunusemre Belediyesi, 4 bin 456 ihtiyaç sahibi aileye de eşya yardımında bulundu. İlçede bakıma ihtiyaç duyan engelli ve yaşlıların da yanında olan Yunusemre Belediyesi, sağlık kuruluşlarına ulaşımları için de araç desteği veriyor. Yunusemre Belediyesi’nin 2016 yılında ihtiyaç sahibi vatandaşların zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kurduğu Gıda Bankasında her ay düzenli olarak 400 vatandaş alışveriş yapıyor.

Belediye bünyesinde kurulan 11 hanım lokali ve meslek edindirme kurslarında 30 branşta 13 bin 460 kadının sosyal hayata katılmasına, meslek öğrenmesine imkân tanınıyor. Bayanlar kurs görürken çocukları da uzman eğitmenler eşliğinde eğlenceli vakit geçiriyor. Dikiş nakıştan çocuk bakımına, bilgisayardan kuaförlüğe, el sanatlarından spora kadar birçok kursun verildiği hanım lokâllerinin sayısı her geçen gün artıyor.

Anadolu insanının günümüze kadar gelen taziye geleneği Taziye ve Kültür Evlerinde yaşatılıyor. Yalnızca taziye evi olarak kullanılmayıp, mevlit, çeşitli kurs ve aktivitelerin yapılabileceği; geniş ve konforlu salonu, mutfağı, bahçesi, ihtiyaca cevap veren yapısıyla beğeni toplayan proje, birçok belediyeye örnek oluyor. Şu anda 3 mahallede bulunan kültür ve taziye evlerine yenileri ekleniyor.

Kurban Bayramı’nda ihtiyaç sahiplerini unutmayan Yunusemre Belediyesi, bayramda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aynı oranda yaklaşık 3 bin aileye 15 ton et dağıttı. Türkiye’de bu büyüklükte bir organizasyona imza atan ilk ilçe belediyesi olan Yunusemre Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile aynı çalışmayı yaparak ihtiyaç sahiplerinin bayramı bayram tadında yaşamasına vesile oldu.

Yunusemre Belediyesi’nin çocukları ve gençleri spora teşvik etmek amacıyla Spor Toto Teşkilatı’nın desteğiyle hayata geçirilen “Okul Bahçeleri Spor Alanına Dönüşüyor Geleceğin Yıldızları Yetişiyor” projesi kapsamında 10 okul spor alanına dönüştürüldü. İlk kez Yunusemre Belediyesi’nin hayata geçirdiği bu proje de yine Türkiye’de örnek gösterilen projeler arasında yer alıyor. Birçok belediye Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na bu çalışmayı gerçekleştirmek için başvuruyor. Eğitimini iyi bir lise ve üniversite ile devam ettirmek isteyen başarılı öğrenciler için Yunusemre Gençlik ve Eğitim Merkezi’ni (YEGEM) kuran Yunusemre Belediyesi, 2018 - 2019 Eğitim Öğretim Yılında eğitime başlıyor. Çağatay Uluçay İlkokulu karşısında hizmet verecek YEGEM’de başarılı öğrenciler, alanında uzman öğretmenler rehberliğinde sınavlara hazırlanacak.

87 mahallesinin 63’ünün kırsal mahalleden oluştuğu ilçede üreticisini de unutmayan Yunusemre Belediyesi, başlattığı kırsal kalkınma hamlesiyle çiftçisinin yanında oldu. Aşılama Çalışmaları, Fidan Dağıtımı, Alternatif Ürün Arayışıyla çiftçisinin ekonomik olarak gelişmesine imkân tanıyan Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda 82 bin 100 adet fidan dağıttı, 62 bin ağaca 160 bin göz aşılama yapılmasını sağladı. Belediyenin desteği ile toplamda 16 dekar üreticiye ait arazide organik bağcılık üretimine başlandı.

Vatandaşların ayağına giderek talep ve sıkıntılarını dinlemek, bu talepleri ilgili birimlere ileterek en kısa sürede çözülmesini sağlamak amacıyla çalışan Yunusemre Belediyesi, vatandaşlarını can kulağıyla dinliyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde bulunan sosyal doku ekibi her gün ilçeyi karış karış geziyor. 8 ayda 30 bin vatandaşa ulaşan Yunusemre Belediyesi, toplumsal fayda odaklı bir anlayışla ihtiyaca cevap veren projeler üretiyor.

İlçenin bugününü düzenledikleri gibi gelecek 50 yılını da tasarladıklarını, bunu yaparken sosyal projeleri ön planda tuttuklarını kaydeden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik diyen bir liderin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetim anlayışını benimsedik. Yunusemre Belediyesi, 2014 yılında kurulan bir belediye. Yunusemre, 240 bine yaklaşan nüfusuyla Manisa’nın hem en büyük hem de en fazla göç alan ilçesi. Sanayisi, üniversitesi, tarım alanlarıyla da hızla büyüyen bir kent. Göreve geldiğimizde büyük zorluklar yaşadık elbet. Ama 4 yıla baktığımızda geldiğimiz nokta bizleri mutlu ediyor. Toplu konut hamleleri, kentsel dönüşüm projesi gibi dev projeleri hayata geçirdik. Pazarcımızın en büyük talebi olan modern kapalı pazaryeri projesini tamamlamak üzereyiz. Tüm bunların yanı sıra hanım lokâlleri ve meslek edindirme kursları, taziye evleri, sosyal tesisler ve listesini tutmaya kalksak sayfalarca yazmamız gerekecek daha birçok proje ve hizmet ürettik. Tüm bu projeleri yaparken de yerli, milli, vatandaş odaklı hizmet anlayışını düstur edindik. Vatandaşımızın talep ve isteklerini baz aldık. Hizmetlerimizi yaparken ihtiyaç sahiplerimizi unutmadık. Sosyal sorumluluk projeleriyle onların gönüllerine dokunduk, yanlarında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Biz istiyoruz ki bu şehirde herkes mutlu yaşasın. Tüm bu çalışmalarımızı yürütürken en büyük desteği hayırseverlerimizden aldık. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu projelerimizin devamı gelecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ilham alan şehircilik vizyonuyla hareket ediyoruz. ‘Gelecek Nesiller İçin’ sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşımızın konforlu bir kentte, mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için çalışıyoruz” diye konuştu.