Yunusemre Belediyesinden arıcılığa destek

Yunusemre Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü ekipleri ilçede kırsal kalkınma projeleriyle üreticilerini desteklemeye devam ediyor. Belediye ekipleri, Yuntdağı'nda arıcılığı geliştirmek için çalışma başlattı. Kovan almak isteyen üreticiler için talep toplamaya hazırlanan müdürlük ekipleri; aynı zamanda üreticilere bu konuda eğitim de verecek. Çalışmaya ilişkin bilgi veren Muhtarlıklar Müdürü Mehmet Ata, “Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'nin desteğiyle üreticilerimize yönelik güzel bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Yuntdağı'nda arıcılığı yaygınlaştırmak amacıyla düğmeye bastık. Üreticilerimize yakın zamanda arıcılık kursu başlatıyoruz. Ayrıca kovan dağıtımı için taleplerimizi toplamaya başlayacağız” dedi.

Arıcılık yapmak isteyen üreticiler, Yunusemre Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne dilekçe, ikametgah, nüfus cüzdanı fotokopisi, Arıcılık Belgesi ile başvurabilecek. Çalışmadan faydalanmak isteyen üreticilerin Yunusemre İlçe Tarım Müdürlüğü Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) kaydı olması gerekiyor.