Diğer
Kategoriler
25 Aralık 2017 12:14

Yunusemre Belediyesinden Cumhuriyet ve Yağcılar’da çevre düzenlemesi

Yunusemre Belediyesi Cumhuriyet ve Yağcılar Mahallesi’nde çevre düzenleme çalışması yaptı.

Yunusemre Belediyesinden Cumhuriyet ve Yağcılar’da çevre düzenlemesi

25 Aralık 2017 12:14


Yunusemre Belediyesi ilçede çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri Cumhuriyet ve Yağcılar mahallelerinde yeşillendirme, çit döşeme ve çevre düzenleme çalışması yaptı. Yapılan çalışmalar mahalle sakinlerinin takdirini kazanırken; Yağcılar Mahalle Muhtarı İbrahim Zeybek, mahallelerine yapılan çalışmalardan dolayı Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. Zeybek konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi mahallemize güzel hizmetler yapıyor. Belediyemizin çalışmalarıyla mahallemizdeki sorunlar bir bir çözülüyor. Başta Belediye Başkanımız Mehmet Çerçi olmak üzere çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu. Cumhuriyet mahalle sakinlerinden Faruk Demir ise hizmetlerden memnuniyetini şu sözlerle ifade etti: “Mahallemizde belediyemiz çit ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalarla parklarımız çok güzel bir görünüme kavuştu. Bu hizmetleri yapan herkesten Allah razı olsun.” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç