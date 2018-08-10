Diğer
Kategoriler
10 Ağustos 2018 15:02

Yunusemre Belediyesinden engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye

Yunusemre Belediyesi, yürüme zorluğu yaşayan vatandaşlara tekerlekli sandalye yardımlarını sürdürüyor.

Yunusemre Belediyesinden engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye

10 Ağustos 2018 15:02


Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine duyarsız kalmıyor. Ekipler, Yenimahalle’de ikamet eden Mehmet A. ile 75. Yıl Mahallesi’nde yaşayan Necip D.’ye tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan vatandaşlar Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. 75. Yıl Mahallesi Muhtarı Aziz Çetintaş da Yunusemre Belediyesinin kendilerine her daim yardımda bulunduğunu vurgulayarak, yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç