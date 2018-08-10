Yunusemre Belediyesinden engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye

Yunusemre Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşların taleplerine duyarsız kalmıyor. Ekipler, Yenimahalle’de ikamet eden Mehmet A. ile 75. Yıl Mahallesi’nde yaşayan Necip D.’ye tekerlekli sandalyelerini teslim etti. Tekerlekli sandalyelerine kavuşan vatandaşlar Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür etti. 75. Yıl Mahallesi Muhtarı Aziz Çetintaş da Yunusemre Belediyesinin kendilerine her daim yardımda bulunduğunu vurgulayarak, yapılan yardımlardan dolayı teşekkür etti.