Yunusemre Belediyesinden G.Manisaspor’a malzeme desteği

Yunusemre Belediyespor Kulübü antrenörleri, 2. Lig takımlarından G. Manisaspor’u ziyaret ederek, Yunusemre Belediyesi adına malzeme desteğinde bulundu. Daha önce Manisaspor’da görev alan Sedat Öngider, Mahmut Taşkın, Ferdi Öztürk ve Mehmet Akif Kengel 150 futbol topunu Manisaspor Altyapı Koordinatörü Eser Evin’e teslim etti. Manisaspor’a imkanları ölçüsünde destek olmaya devam edeceklerini dile getiren Yunusemre Belediyespor Kulübü Koordinatörü Sedat Öngider, kulübün zor günleri en kısa sürede atlatmasını temenni etti. Öngider, “Daha önceden Manisaspor’da görev yapan antrenörler olarak zor günler geçiren Manisaspor altyapısının ihtiyaçlarından olan futbol topu ihtiyacını karşıladık.Tüm Manisalı hemşehrilerimizi Manisaspor’a sahip çıkmaya onların yanında olmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

Manisaspor’a destek çağrısını yineleyen Manisaspor Altyapı Koordinatörü Eser Evin de bu çağrıya duyarsız kalmayan Yunusemre Belediyesi’ne teşekkür ederek, düşüncelerini şu sözlerle ifade etti: “Yunusemre Belediyesinde çalışan daha önce Manisaspor’da da çalışmış kardeşlerimizin Yunusemre Belediyesi adına altyapımıza yapmış olduğu futbol topu desteğinden dolayı teşekkür ederiz. Bu bizim için bir başlangıçtı. Herkesten destek olmalarını bekliyoruz. Yardımlarından dolayı Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre ailesine teşekkür ederiz”