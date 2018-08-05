Yunusemre Belediyesinden mobil hayvan yıkama aracı

Kırsal kalkınma hamleleri ile örnek çalışmalara imza atan Yunusemre Belediyesi Yuntdağı bölgesinde temel geçim kaynaklarından olan hayvancılık konusunda da vatandaşını destekliyor. Daha önce Seyitli ve Üçpınar mahallelerinde küçükbaş hayvanları dış parazitlerden korumak amacı ile hayvan yıkama havuzları oluşturan Yunusemre Belediyesi, hizmete aldığı yeni Mobil Küçükbaş Hayvan Yıkama Aracı ile hizmeti artık ayağa götürecek. Bölgeye hizmet verecek Mobil Küçükbaş Hayvan Yıkama Aracı’nın tanıtımı Bağyolu Mahallesi’nde yapıldı. Programa Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Başkan Yardımcısı Ramis Şiyak, birim müdürleri, Bağyolu Mahalle Muhtarı Feridun Yılmaz ve mahalle sakinleri katıldı.

Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Mobil Küçükbaş Hayvan Yıkama Aracı ile hizmetin vatandaşın ayağına gideceğini söyledi. Yunusemre Belediyesi olarak kırsal kalkınmaya önem verdiklerini ifade eden Başkan Çerçi, “Daha önce iki mahallemizde Küçükbaş Hayvan Yıkama Havuzu faaliyete geçirdik. Küçükbaş hayvan yıkama havuzları ile o mahallelerimizdeki hayvancılarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Şimdi de hizmete aldığımız Mobil Küçükbaş Hayvan Yıkama Aracı ile ilçemizde küçükbaş hayvan sahiplerimizin tamamına hizmet ulaştırabileceğiz. Traktörün arkasına takılarak istenilen bölgede hizmet verebilen aracımız ile hayvanlarımızın dış parazitlerden korunmasını sağlamış olacağız. Hizmetimizin bölge halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Mehmet Ata, Mobil Küçükbaş Hayvan Yıkama Aracı ile bölge halkının önemli bir ihtiyacının karşılanacağını kaydetti. Ata konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yunusemre Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü olarak Yuntdağı bölgesindeki hayvan sahiplerimizin önemli bir ihtiyacını karşılayabileceğiz. Bu sistem ile tüm bölgemize hizmet vereceğiz. Bu çalışma ile hayvanlarımızın hem yıkanması yapılacak hem de dış parazitlerden korunması için ilaçlamaları gerçekleştirilecek” diye konuştu. Yapılan hizmetin çok faydalı olacağını belirten Bağyolu Mahalle Muhtarı Feridun Yılmaz, verdikleri desteklerden dolayı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.