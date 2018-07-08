Yunusemre Belediyesinden Osmancalı’ya yeni düğün salonu

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Osmancalı Mahallesi’nde yapımına başlanan düğün salonu projesinde alanda incelemede bulundu. Başkan Çerçi’ye inceleme gezisinde AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz de eşlik etti. Projeyi kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını aktaran Başkan Çerçi, “Kırsal mahallelerimizin ihtiyaçlarına göre projeler üretiyor; bu projeleri belirli bir program dahilinde hayata geçiriyoruz. Osmancalı Mahallemizde vatandaşlarımızın en büyük taleplerinden biri düğün salonuydu. Projemizin startını verdik. Kısa süre içerisinde de tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Yaklaşık 500 metrekare proje alanı içerisinde; çok amaçlı salon, genç odası, gelin odası, mutfak ve peyzaj çalışmaları yer alıyor.