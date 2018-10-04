Yunusemre Belediyesinden stokçulara denetim

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması uyarısı üzerine harekete geçti.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması uyarısı üzerine harekete geçti. Denetimlerde, işletmelerde rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Fırınlarda ise gramajlar ve fiyat kontrol edildi. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Özgür Esin, tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak amacıyla ilçede bulunan iş yerlerinde denetleme gerçekleştirdiklerini kaydetti. Esin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın stokçular ve fahiş fiyatlar konusunda duyarlı olunması uyarısı üzerine rutin olan denetimlerimizi yoğunlaştırdık. Tüm işyerlerinin denetimine başladık. İmalat ve üretimi koşullarını, ürünlerin fiyat etiketinin olup olmadığını, etiket ve kasada çıkan fiyat farkı olup olmadığını, elinde ürün olup satmayan yani stokçuluk yapanlara yönelik denetleyici ve cezai işlemler yapıyoruz. Amacımız halkımızın ekonomik çıkarlarını korumak. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, bu konuda çok duyarlı ve denetim sonuçlarımızı yakından takip ediyor. Denetimlerimiz artarak devam edecek. Tüm imalatçıları ve satış yapan iş yeri yetkililerini kurallara uymaya, halkın sağlığı ve bütçesiyle oynamamaya davet ediyoruz” dedi.