Yunusemre Belediyesi’nden yeni kültür ve taziye evi

Çamlık alanı içerisinde yapımına başlanan projenin temeli törenle atılırken; törende konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, projeyi kısa süre içerisinde tamamlamayı planladıklarını söyledi.

Yunusemre Belediyesi, Horozköy’ün çehresini değiştiriyor. 50. Yıl Mahallesi’nde Çamlık projesini tamamlayan belediye, alan içerisine dahil edilecek Kültür ve Taziye Evi ile mescidin temelini törenle attı. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Irmak, yüklenici firma yetkilileri ve mahalleliler katıldı. Törende konuşan Belediye Başkanı Çerçi, projeyi yılsonuna kadar tamamlamayı planladıklarını duyurdu.

Ahşap olarak inşa edilecek yapıya ilişkin bilgi veren Başkan Çerçi, “Yunusemre Belediyesi olarak mahallemizin ihtiyaçlarını, mahalle sakinlerinin görüşlerini dikkate alarak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Bu anlamda hızla gelişen Horozköy Semtimizde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. 13 bin metrekare alana sahip Horozköy Çamlık Alan Peyzaj ve Rekreasyon Projesi’ni tamamlama aşamasına geldik. İçerisinde muhtarlık binası, açık hava spor aletlerinin bulunduğu fitness sahası, çocuk oyun grubu, kauçuk zeminli yürüyüş ve koşu yolu, halı saha ve soyunma odalarının yer aldığı bina, kafeterya bulunan alan içerisine bir de mahallelinin talebi olan Kültür ve Taziye Evi ile mescit inşa ediyoruz. Ahşap olarak inşa edilecek proje yaklaşık 350 metrekare üzerine kurulacak. Projeyi 4-5 ay, belki de daha kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen ise, Belediye Başkanı Çerçi ve ekibinin yaptığı çalışmaları takdirle takip ettiklerini ifade etti. Milletvekilleri olarak yapılan çalışmalara her zaman destek vermeye hazır olduklarını kaydeden Bilen, Başkan Çerçi ve ekibini kutladı.