Yunusemre Belediyespor’a savunma transferin

Süper Amatör Lig’i şampiyon tamamlayıp, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan Yunusemre Belediyespor, dış transferlerine devam ediyor. Mavi Beyazlı takım, gerçekleştirilen törenle Birol Yiğit ile sözleşme imzaladı. Yunusemre Belediyespor Genel Kaptanı Yılmaz Korap, BAL’da yeni ve güçlü bir takım oluşturmak amacıyla çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, “Sezona güçlü bir takım kurarak girmek istiyoruz. Dış transfer kapsamında Birol Yiğit ile anlaştık. Yaptığımız transfer ile stoper mevkiini güçlendirirdik. Kulüp Başkanımız Arif Alkan ve teknik ekibimiz ile beraber yeni sezonda Manisamıza güçlü bir Yunusemre izlettirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Belediye Lokali’nde gerçekleştirilen törene Yunusemre Belediyespor Genel Kaptanı Yılmaz Korap ve futbolcu katıldı.