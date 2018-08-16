Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 16:48

Yunusemre Belediyespor’da milli başarı

Yunusemre Belediyespor Badminton takımı Ankara’da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Milli Takım seçmelerinde başarılı olup milli takıma katılmaya hak kazandı.

Yunusemre Belediyespor’da milli başarı

16 Ağustos 2018 16:48


Yunusemre Belediyespor, sporun birçok branşında çok önemli dereceler elde etmeye devam ediyor. Yunusemre Belediyesporlu sporcular elde ettiği başarılar ile ay yıldızlı forma altında mücadele veriyor. Belediyespor Badminton sporcuları Ankara’da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Milli Takım seçmelerinde başarılı olup milli takıma seçildi. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, sporcularının milli forma ile Yunusemre Belediyespor’u temsil etmelerinin kendilerini gururlandırdığını kaydetti. Alkan, “Diğer branşlarımızda olduğu gibi badminton da başarılı sonuçlar alıp bizleri milli forma altında Manisamız’da ve Türkiyemiz’de başarılı bir şekilde temsil edecekler. 17 Yaş Altı Milli Takım seçmelerinde başarı kazanan sporcularımızı ve antrenörleri tebrik ederim. Ayrıca bizlere her daim destekte bulunan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç