Yunusemre Belediyespor’da milli başarı

Yunusemre Belediyespor, sporun birçok branşında çok önemli dereceler elde etmeye devam ediyor. Yunusemre Belediyesporlu sporcular elde ettiği başarılar ile ay yıldızlı forma altında mücadele veriyor. Belediyespor Badminton sporcuları Ankara’da gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Milli Takım seçmelerinde başarılı olup milli takıma seçildi. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, sporcularının milli forma ile Yunusemre Belediyespor’u temsil etmelerinin kendilerini gururlandırdığını kaydetti. Alkan, “Diğer branşlarımızda olduğu gibi badminton da başarılı sonuçlar alıp bizleri milli forma altında Manisamız’da ve Türkiyemiz’de başarılı bir şekilde temsil edecekler. 17 Yaş Altı Milli Takım seçmelerinde başarı kazanan sporcularımızı ve antrenörleri tebrik ederim. Ayrıca bizlere her daim destekte bulunan Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye teşekkür ederim” dedi.