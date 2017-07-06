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06 Temmuz 2017 17:21

Yunusemre Belediyespor’dan sol bek transferi

Yunusemre Belediyespor, dış transfer çalışmaları kapsamında Alaşehir Belediyespor’dan sol bek oyuncusu Can Gümüşada’yı renklerine bağladı.

Yunusemre Belediyespor’dan sol bek transferi

06 Temmuz 2017 17:21


Süper Amatör Lig’i şampiyon tamamlayıp, Bölgesel Amatör Lig’e (BAL) çıkan Yunusemre Belediyespor, dış transferlerine devam ediyor. Mavi Beyazlı takım, Belediye Lokali’nde gerçekleştirilen törenle 28 yaşındaki Can Gümüşada ile sözleşme imzaladı. Törene Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Spor İşleri Müdürü Ahmet Sak, Yunusemre Belediyespor Genel Kaptanı Yılmaz Korap ve futbolcu katıldı. Kulüp Başkanı Arif Alkan, güçlü bir takım oluşturmak amacıyla çalışmaların sürdüğünü kaydederken; başarılı futbolcuyu renklerine bağlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.




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